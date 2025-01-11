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Haberler Yaşam 2025'in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye'den bir şehir girdi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 11:19

2025'in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye'den bir şehir girdi

Dünyanın 'tartışmasız en iyi' seyahat noktaları belli oldu. Milyonlarca kullancının yorumlarıyla oluşturulan listede dünya üzerinde seyahat planlarının en popüler 25 noktası yer alıyor. Listeye Türkiye'den de bir ilimiz dahil oldu. İşte dünya üzerinde seyahat edilebilecek 25 en iyi şehir...

2025’in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye’den bir şehir girdi
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2025’in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye’den bir şehir girdi

Popüler bir seyahat sitesinin kullanıcıları dünyanın en popüler 25 noktasını belirledi. Sıralama, gelmiş geçmiş tüm yorumların nitelik ve niceliğinden yola çıkarak oluşturuldu. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi.

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2025’in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye’den bir şehir girdi

MAURİTİUS

Muhtemelen Afrika'nın en zengin yeri olan Mauritius, yapacak tonla şey bulabileceğiniz tropikal bir cennettir. 60 km'ye 45 km boyutundaki bu adanın modern başkenti Port Louis, yeniden canlandırılmış kıyı bölgesi ve kalabalık pazarıyla hareketli bir limandır. Ancak birçok turist daha ziyade Mont Choisy, sakin kıyılarıyla bilinen Trou-aux-Biches ya da tüplü dalışçılarıyla popüler olan Flic en Flac gibi tatil bölgelerine yönelmektedir. Rivière Noire derin deniz balıkçılığıyla ilgilenenler için idealdir.

2025’in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye’den bir şehir girdi

CANCUN

Cancún, Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan ve eyaletin merkezi olan şehirdir. Yucatán Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Karayip Denizi kıyısında yer almaktadır. 2014 yılı itibarı ile tahmini nüfusu 722.800'dür. Meksika'daki önemli bir turizm merkezi olan şehir, Maya Rivierası'nda yer almaktadır.

2025’in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye’den bir şehir girdi

MALDİVLER

Maldivler ya da resmî adıyla Maldivler Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda 1.200 adadan oluşan bir devlettir. Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır.

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