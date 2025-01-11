2025’in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye’den bir şehir girdi

MAURİTİUS

Muhtemelen Afrika'nın en zengin yeri olan Mauritius, yapacak tonla şey bulabileceğiniz tropikal bir cennettir. 60 km'ye 45 km boyutundaki bu adanın modern başkenti Port Louis, yeniden canlandırılmış kıyı bölgesi ve kalabalık pazarıyla hareketli bir limandır. Ancak birçok turist daha ziyade Mont Choisy, sakin kıyılarıyla bilinen Trou-aux-Biches ya da tüplü dalışçılarıyla popüler olan Flic en Flac gibi tatil bölgelerine yönelmektedir. Rivière Noire derin deniz balıkçılığıyla ilgilenenler için idealdir.