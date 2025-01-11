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2025'in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye'den bir şehir girdi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
11:19
2025'in ‘tartışmasız en iyi’ seyahat noktaları belli oldu! Listeye Türkiye'den bir şehir girdi
Dünyanın 'tartışmasız en iyi' seyahat noktaları belli oldu. Milyonlarca kullancının yorumlarıyla oluşturulan listede dünya üzerinde seyahat planlarının en popüler 25 noktası yer alıyor. Listeye Türkiye'den de bir ilimiz dahil oldu. İşte dünya üzerinde seyahat edilebilecek 25 en iyi şehir...