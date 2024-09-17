2025’te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025’in resmi tatiller listesi

2025 yılındaki resmi ve dini tatil günlerini hesaplayıp, seyahat rotalarını şimdiden belirlemek isteyen seyahatseverler için resmi tatiller listesi mercek altına alındı. 2025'te resmi ve dini tatillerin toplamı 15 gün ederken, tatil planlarını uzatmak isteyenler için birkaç gün izin alarak tatili uzatabileceğiniz alternatifleri sizler için derledik. İşte, 2025'te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz!