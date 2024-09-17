Giriş Tarihi: 17.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
14:13
2025'te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025'in resmi tatiller listesi
2025 yılı gelmeden çalışanlar tatil planlarına başladı. Resmi tatilleri, bayramları ve yıllık izinlerini hesaba katarak tatil planı yapacak olan kişiler şimdiden tatil için gün hesaplamalarına başladı. Yapılan araştırmaya göre 2025'te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilme imkanı bulunuyor. Bu noktada yeni yılı iyi değerlendirmek isteyenler tatil planlarına başladı. Peki, 15 gün izine nasıl 41 gün tatil yapılır? İşte, 2025'in resmi tatiller listesi ve detayları!