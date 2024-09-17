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Giriş Tarihi: 17.09.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:13

2025'te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025'in resmi tatiller listesi

2025 yılı gelmeden çalışanlar tatil planlarına başladı. Resmi tatilleri, bayramları ve yıllık izinlerini hesaba katarak tatil planı yapacak olan kişiler şimdiden tatil için gün hesaplamalarına başladı. Yapılan araştırmaya göre 2025'te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilme imkanı bulunuyor. Bu noktada yeni yılı iyi değerlendirmek isteyenler tatil planlarına başladı. Peki, 15 gün izine nasıl 41 gün tatil yapılır? İşte, 2025'in resmi tatiller listesi ve detayları!

2025’te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025’in resmi tatiller listesi

2025 yılındaki resmi ve dini tatil günlerini hesaplayıp, seyahat rotalarını şimdiden belirlemek isteyen seyahatseverler için resmi tatiller listesi mercek altına alındı. 2025'te resmi ve dini tatillerin toplamı 15 gün ederken, tatil planlarını uzatmak isteyenler için birkaç gün izin alarak tatili uzatabileceğiniz alternatifleri sizler için derledik. İşte, 2025'te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz!

2025’te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025’in resmi tatiller listesi

2025'TE 15 GÜN İZİNLE 41 GÜN TATİL YAPABİLİRSİNİZ! İ

2025 yılında resmi ve dini tatillerin toplamı 15 gün ediyor. Toplamda 15 gün izin alıp bayram tatilleriyle birleştirdiğinizde önümüzdeki yılın 41 gününü gezerek geçirmeniz mümkün olacak.

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2025’te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025’in resmi tatiller listesi

Çoğu hafta ortasına denk gelen resmi tatilleri, 2-4 günlük izinlerle birleştirip daha uzun tatil yapmak isteyenler yıllık izinlerinden bu günlere denk gelen 15 gün için izin aldıklarında 2025'te 41 günü tatilde geçirebiliyor.

İşte, , 2025'in resmi tatiller listesi;

2025’te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025’in resmi tatiller listesi

YILBAŞINA 4 EKLEYİN

Yeni Yıl (1 Ocak): Bu tatili ister günübirlik gezilerde, isterseniz hafta başı 2 gün izin alarak 5 günlük uzun bir tatile çevirebilirsiniz.

2025’te 15 gün izinle 41 gün tatil yapabilirsiniz! İşte, 2025’in resmi tatiller listesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Hafta ortasına denk gelen bayramda hafta başı 2 gün izin alarak bu bayramı 5 günlük uzun bir rotaya dönüştürebilirsiniz.

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