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2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:15
2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekonomi piyasalarının kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararı için geri sayım bitti. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gelecek kritik açıklamaya odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların merakla beklediği 2026 Haziran PPK toplantı tarihi ve beklentiler.