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Haberler Yaşam 2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:15

2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomi piyasalarının kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararı için geri sayım bitti. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gelecek kritik açıklamaya odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların merakla beklediği 2026 Haziran PPK toplantı tarihi ve beklentiler.

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2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden biri olan haziran ayı faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan bankanın, yaz döneminin bu ilk toplantısında nasıl bir patika izleyeceği merak konusu.

2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GÖZLER PPK TOPLANTISINDA: HAZİRAN 2026 FAİZ KARARI SAAT KAÇTA GELECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası takvimine göre, haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 11 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Tüm piyasaların, döviz kurlarının ve altın yatırımcılarının odaklandığı faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

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2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİSTLERİN VE PİYASALARIN HAZİRAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar görüşlerini politika faizinin yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılacağı yönünde şekillendirdi.

Öte yandan anket sonuçları da görüşleri destekler nitelikte. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi son anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

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2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

2026 Haziran TCMB faizi belli oluyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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