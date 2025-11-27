2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ| Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 16:12

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Üç Aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025–2026 dini günler takvimini paylaşmasıyla birlikte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlayacağı tarihler netleşti. Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Ramazan orucunu kapsayan bu mübarek süreç, manevi iklimiyle milyonlarca Müslümana ruhani bir hazırlık fırsatı sunuyor. Peki, Üç Aylar hangi tarihte başlıyor?

Milyonlarca Müslüman'ın huşu içinde beklediği Üç Aylar dönemi yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025–2026 yılı dini günler takvimini paylaşarak Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihlerini resmen ilan etti. Manevi atmosferi ve ibadet yoğunluğu ile bilinen bu kutsal zaman dilimi, yıl sonunda başlayacak ve Ramazan ayıyla taçlanacak. Peki, Üç Aylar bu yıl ne zaman idrak edilecek?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )