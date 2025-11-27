2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ| Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Milyonlarca Müslüman'ın huşu içinde beklediği Üç Aylar dönemi yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025–2026 yılı dini günler takvimini paylaşarak Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihlerini resmen ilan etti. Manevi atmosferi ve ibadet yoğunluğu ile bilinen bu kutsal zaman dilimi, yıl sonunda başlayacak ve Ramazan ayıyla taçlanacak. Peki, Üç Aylar bu yıl ne zaman idrak edilecek?