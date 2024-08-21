Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:58
SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri
Türkiye dört taraftan fay hatları ile kuşatılmış bir deprem bölgesi. Haliyle vatandaşlar her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşamakta. Ülkemizde yaşanan depremler büyüklükleri ve şiddetleri fark etmeksizin Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anbean raporlanmakta. Deprem ülkesinde yaşadığının bilincinde olan vatandaşlar depremlerle ilgili son haberleri yakından takip ediyor. Peki, 21 Ağustos 2024 tarihinde nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu?