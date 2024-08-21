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Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:58

SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri

Türkiye dört taraftan fay hatları ile kuşatılmış bir deprem bölgesi. Haliyle vatandaşlar her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşamakta. Ülkemizde yaşanan depremler büyüklükleri ve şiddetleri fark etmeksizin Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anbean raporlanmakta. Deprem ülkesinde yaşadığının bilincinde olan vatandaşlar depremlerle ilgili son haberleri yakından takip ediyor. Peki, 21 Ağustos 2024 tarihinde nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu?

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri

21 Ağustos 2024 tarihinde vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen iki adet 3 şiddetinden büyük depremle güne uyandı. Yaşanan bu depremler kimi vatandaşlar tarafından hissedilip fark edilmediyse de vatandaşlar endişeyle arama motorlarında konuyla ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Merkez üssü Elazığ (Palu) Ve Kahramanmaraş (Göksun) olan depremler hakkındaki detaylar Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle kamuoyuna duyuruldu.

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilmelerini sağlamaktadır.

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SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-08-21
Saat:10:35:27 TSİ
Enlem:39.10778 N
Boylam:25.72167 E
Derinlik:33.84 km

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-21
Saat:07:46:29 TSİ
Enlem:37.86083 N
Boylam:36.28389 E
Derinlik:7.02 km

Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Palu (Elazığ)
Tarih:2024-08-21
Saat:05:15:40 TSİ
Enlem:38.70361 N
Boylam:39.91694 E
Derinlik:11.32 km

Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-20
Saat:12:31:48 TSİ
Enlem:38.27139 N
Boylam:37.7525 E
Derinlik:11 km

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri
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