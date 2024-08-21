SON DAKİKA: Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? | Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilmelerini sağlamaktadır.