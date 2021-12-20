21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C) En Yüksek
(°C)
Ankara Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Akyurt Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0
Altındağ Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Ayaş Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4
Bala Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0
Beypazarı Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4
Çamlıdere Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 1
Çankaya Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2
Çubuk Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2
Elmadağ Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 1
Etimesgut Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Evren Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Gölbaşı Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0
Güdül Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4
Haymana Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı -2
Kalecik Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Kahramankazan Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Keçiören Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Kızılcahamam Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2
Mamak Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2
Nallıhan Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4
Polatlı Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2
Pursaklar Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 1
Sincan Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
Şereflikoçhisar Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2
Yenimahalle Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3