21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve önümüzdeki günlerde pek çok ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bugün başlayan kar yağışlarının ardından, bazı illerde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Başkentte de etkisini gösteren ve hayatı zorlaştıran kar yağışı sebebiyle okullarda kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Bugünü evde geçiren öğrenciler ve veliler, 21 Aralık Salı Ankara'da okullar tatil mi, kar tatili kaç gün olacak diye merak ediyor. İşte Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı ve son açıklamalar.