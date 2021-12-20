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Haberler Yaşam 21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:32

21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara'da bugün için kar tatili kararı verilmezken, pek çok öğrenci ve veli 21 Aralık Salı Ankara'da okullar tatil mi, kar tatili kaç gün olacak diye araştırıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte Valilik açıklamaları ile detaylar…

21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve önümüzdeki günlerde pek çok ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bugün başlayan kar yağışlarının ardından, bazı illerde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Başkentte de etkisini gösteren ve hayatı zorlaştıran kar yağışı sebebiyle okullarda kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Bugünü evde geçiren öğrenciler ve veliler, 21 Aralık Salı Ankara'da okullar tatil mi, kar tatili kaç gün olacak diye merak ediyor. İşte Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı ve son açıklamalar.

21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden bugün ve yarın okulların tatil edileceğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar kar yağışına karşı uyarıldı. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.

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21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'nın da içinde bulunduğu 19 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Ankara'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı bugün de devam edecek.

21 Aralık Salı Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı, kar tatili kaç gün olacak?

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C)

Ankara Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Akyurt Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Altındağ Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Ayaş Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Bala Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Beypazarı Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Çamlıdere Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 1

Çankaya Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Çubuk Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Elmadağ Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 1

Etimesgut Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Evren Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Gölbaşı Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 0

Güdül Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Haymana Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı -2

Kalecik Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Kahramankazan Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Keçiören Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Kızılcahamam Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Mamak Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Nallıhan Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Polatlı Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Pursaklar Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 1

Sincan Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Şereflikoçhisar Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 2

Yenimahalle Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

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