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Haberler Yaşam 21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 06:32

21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 21 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli liman olarak görülen altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen tarihinin en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Özellikle gram altın sabahın ilk saatlerinde, 3.117,06 TL ile zirveye yakın bir fiyatla dikkat çekiyor. Çeyrek altın ise yeni haftanın ikinci gününün ilk saatlerinde 5.082,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 canlı altın fiyatları

21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

Altın piyasası, 21 Ocak Salı günü de yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın, yeni haftada da fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gram ve çeyrek altında görülen yüksek seviyeler, piyasaları hareketlendirdi.Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 canlı altın fiyatları

21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.117,06

SATIŞ(TL)3.117,97

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21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.082,00

SATIŞ(TL)5.130,00

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21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.550,00

SATIŞ(TL) 20.861,00

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21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD)2.724,17

SATIŞ(USD) 2.724,60

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