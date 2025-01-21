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21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
06:32
21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?
Altın fiyatları, 21 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli liman olarak görülen altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen tarihinin en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Özellikle gram altın sabahın ilk saatlerinde, 3.117,06 TL ile zirveye yakın bir fiyatla dikkat çekiyor. Çeyrek altın ise yeni haftanın ikinci gününün ilk saatlerinde 5.082,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 canlı altın fiyatları