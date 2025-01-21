21 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

Altın piyasası, 21 Ocak Salı günü de yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın, yeni haftada da fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gram ve çeyrek altında görülen yüksek seviyeler, piyasaları hareketlendirdi.Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 canlı altın fiyatları