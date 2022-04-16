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Haberler Yaşam 22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 14:35

22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!

Yediden yetmişe tüm ülkenin heyecanla beklediği ve coşkuyla karşıladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geldi çattı! Çalışanlar ve öğrenciler bu özel günle ilgili 22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak sorularına yanıt arıyor. Bayramın bir önceki günü olan 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor soruları merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen ve yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan'la ilgili olarak 2022 Resmi Tatiller Takvimi'ndeki durum merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtı!

22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!

22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü diye merak eden öğrenciler ve veliler 2022 yılı Resmi Tatiller Takvimi üzerinden araştırma yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki pek çok ülkede anılmakta ve ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Peki 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? İşte milyonların merak ettiği bu sorunun yanıtı ve tatil hakkında merak edilenler…

22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanırken resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 23 Nisan 2022 Cumartesi günü resmi tatil olacak.

Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.

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22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Dolayısıyla 2022 Resmi Tatiller Takvimi'nde de yer almıyor.

22 Nisan Cuma günü resmi ve özel iş yerleri faaliyet göstermeye devam edecek.

22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!

22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olmadığı için bu tarihte okullar tatil olmayacak. Öğrenciler derslerine tam gün devam edecek.

22 Nisan okullar tatil mi, yarım gün mü olacak? 22 Nisan resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 2022 Resmi Tatiller Takvimi ile son durum!

ATATÜRK 23 NİSAN'I NE ZAMAN ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETMİŞTİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti.

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