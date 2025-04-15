Haberler
Yaşam
22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
11:55
22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025
Nisan ayının gelişiyle birlikte resmi tatil takvimi kontrol ediliyor. 22 Nisan yarım gün mü ve resmi tatil mi merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kaç gün tatil olacağı merak konusu. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak tüm ilgililer 22-23 Nisan'da okullar, hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri ile sorgulanıyor. Peki; 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? İşte, yanıtı: