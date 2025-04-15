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Haberler Yaşam 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:55

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025

Nisan ayının gelişiyle birlikte resmi tatil takvimi kontrol ediliyor. 22 Nisan yarım gün mü ve resmi tatil mi merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kaç gün tatil olacağı merak konusu. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak tüm ilgililer 22-23 Nisan'da okullar, hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri ile sorgulanıyor. Peki; 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? İşte, yanıtı:

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025

22 Nisan yarım gün mü, tatil mi, kaç gün tatil olacak gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Resmi tatil günleri arasında yer alan milli bayram öncesindeki günün de tatile dahil olup olmadığı merak konusu. 23 Nisan'da okullar tatil olacak mı sorusu da tüm kademelerde araştırılıyor. İşte, 23 Nisan tatili hakkında merak edilenler:

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Bazı bayramların öncesinde yer alan günün de yarım gün olarak tatile dahil olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için araştırmalar hız kazandı.

Ancak 22 Nisan resmi tatil kapsamında değil. 23 Nisan 1 günlük bir resmi tatili kapsıyor.

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22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Buna göre kamu çalışanları işe 1 günlük ara verecek. Bankalar, hastaneler ve borsa gibi noktalarda çalışma düzeni değişecek.

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan günü okullarda bayram nedeniyle derslere ara verilecek. Resmi kurumlar da açık olmayacak.

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025