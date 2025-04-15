22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan okullar tatil mi? 22-23 Nisan hastaneler, bankalar, noterler çalışma saatleri 2025

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Bazı bayramların öncesinde yer alan günün de yarım gün olarak tatile dahil olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için araştırmalar hız kazandı.

Ancak 22 Nisan resmi tatil kapsamında değil. 23 Nisan 1 günlük bir resmi tatili kapsıyor.