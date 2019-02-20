22 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! BİM aktüelde bu hafta muhteşem fırsatlar

22 Şubat Cuma günü tüm BİM marketlerinde muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor. Her hafta satışa sunulan indirimli ürünlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren tüm fırsat ürünleri neredeyse tükeniyor. Özellikle ev hanımları tarafından büyük ilgi gösterilen bim aktüel ürünleri kataloğu içerisinde bu hafta yine birbirinden sürpriz ürünleri kaçırmamak için belirtilen tarihte en yakın marketlere gidebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünleri içerisinde neler var? İşte 22 Şubat BİM aktüel ürünleri!