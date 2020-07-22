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22 Temmuz çekiliş sonuçları belli oldu! ve kazanan numaralar!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar her gün heyecan kaynağı oluyor. İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile On Numara 22 Temmuz sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. On Numara bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, 945. hafta kazanan numaraları ve 22 Temmuz sayfası!

Giriş Tarihi: 22.07.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 23:28
22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ve kazanan numaralar!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 22 Temmuz çekilişi sonuçları ile sona erdi. İdaresi (MPİ) tarafından haftanın her günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA 22 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve 137.780,05 TL devretmişti.

İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...

22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ve kazanan numaralar!

ON NUMARA 22 TEMMUZ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Haberimizden, 22 Temmuz çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ve kazanan numaralar!

22 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

çekilişinin 945. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Günün kazanan numaraları şu şekilde oldu;

2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80

Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 102 bin 450 lira 45 kuruşluk ikramiye devretti.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ve kazanan numaralar!

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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