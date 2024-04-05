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22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…
Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
12:39
22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…
Dilem Gül Karlı, Ferhat Karlı ile akraba evliliği yaptı. Ancak taraflar anlaşamadı. Kıskançlık krizlerine giren adam, eşini evden attı. Önceki evliliğinden 2 çocuğu olan genç kadın, baba ocağına sığındı. Bir süre sonra barışmak isteyen adam ise karısını 22 yerinden bıçakladı. Hayati tehlikeyi atlatan ve doktorlar tarafından mucize kadın olarak adlandırılan Gül Karlı, yaşadığı kabusu tek tek anlattı: Otele gitmeyi teklif etti…