22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Pendik'te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı'yı öldüren Ümit Karlı'nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaşadıklarını ilk kez anlatan Dilem Gül Karlı, "Biz akrabayız. Köye gittiğimde başladı, o zaman tanışık. Her şey güzel gidiyordu, bir ay içinde evlendik. Sonra ufak çaplı tartışmalarımız başladı. Benim onu arkadaşlarımdan üstün tutmam oldu, kız kardeşimi falan kıskanmaya başladı. 3 ay evli kaldık, 3 ay sonra evden kovulmamla gitmem bir oldu. Çok anlaşamıyorduk. O gün işten çıkmıştım, son kez görüşecektik. Bana pazartesi günü mahkememiz olduğunu söyledi. Yanına gittim çok doğaldı. Agresif değildi, sevecen yaklaştı. Önce otele gitmek istediğini söyledi, ben de reddettim. Daha sonra Küçükçekmece'de bir parkta oturduk, sohbet ettik. 'Kararlı mısın? Ayrılmak İstiyor musun?' diye sordu. Ardından, 'Başkalarıyla görüşüyor musun?' dedi, 'Hayır' dedim. 'Başkalarıyla buluştun mu?' dedi, 'Hayır' dedim. Buluşmuşsam da görüşmüşsem de hepsi arkadaşımdır. Çevrem çok çünkü benim. Ondan sonra beraber metroya binerek Başakşehir Şahintepe'ye geldik. Yanında bıçak taşıyormuş ama haberim olmadı" dedi.