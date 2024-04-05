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Haberler Yaşam 22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…
Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 12:39

22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Dilem Gül Karlı, Ferhat Karlı ile akraba evliliği yaptı. Ancak taraflar anlaşamadı. Kıskançlık krizlerine giren adam, eşini evden attı. Önceki evliliğinden 2 çocuğu olan genç kadın, baba ocağına sığındı. Bir süre sonra barışmak isteyen adam ise karısını 22 yerinden bıçakladı. Hayati tehlikeyi atlatan ve doktorlar tarafından mucize kadın olarak adlandırılan Gül Karlı, yaşadığı kabusu tek tek anlattı: Otele gitmeyi teklif etti…

DHA
22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul Başakşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. Daha önceki evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile akraba evliliği yaptı. Ancak taraflar anlaşamadı. Kıskançlık nedeniyle evden kovulan genç kadın babasının evine taşındı. Bir süre sonra pişman olan Ferhat ise eşine 'Eve dön' çağrısı yaptı.

22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Dilem Karlı ise bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Ferhat, görüşmek istediğini söyledi. İkili, Küçükçekmece'deki bir parkta bir araya geldi. Çift bir süre konuştuktan sonra Ferhat Karlı eşine bir otele gitmeyi teklif etti. Dilem Karlı ise bu teklifi reddederek Başakşehir'de bir arkadaşının doğum günü olduğunu söyledi.

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22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Bunun üzerine Ferhat Karlı eşine Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ne kadar eşlik etti. Şahintepe Mahallesi'ne geldiklerinde Ferhat Karlı birden eşi Dilem Karlı'yı sokak ortasında karnından bıçakladı.

22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Gül Karlı'yı 22 yerinden bıçaklayan Ferhat Karlı, başında ölmesini bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan kadını hastaneye kaldırdı. Dilem Karlı, hayati tehlikeyi atlattı. Gözaltına alınan Ferhat Karlı ise cezaevine yollandı.

22 yerinden bıçaklanan Mucize Kadın konuştu: Önce otele gitmeyi teklif etti sonra…

Pendik'te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı'yı öldüren Ümit Karlı'nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaşadıklarını ilk kez anlatan Dilem Gül Karlı, "Biz akrabayız. Köye gittiğimde başladı, o zaman tanışık. Her şey güzel gidiyordu, bir ay içinde evlendik. Sonra ufak çaplı tartışmalarımız başladı. Benim onu arkadaşlarımdan üstün tutmam oldu, kız kardeşimi falan kıskanmaya başladı. 3 ay evli kaldık, 3 ay sonra evden kovulmamla gitmem bir oldu. Çok anlaşamıyorduk. O gün işten çıkmıştım, son kez görüşecektik. Bana pazartesi günü mahkememiz olduğunu söyledi. Yanına gittim çok doğaldı. Agresif değildi, sevecen yaklaştı. Önce otele gitmek istediğini söyledi, ben de reddettim. Daha sonra Küçükçekmece'de bir parkta oturduk, sohbet ettik. 'Kararlı mısın? Ayrılmak İstiyor musun?' diye sordu. Ardından, 'Başkalarıyla görüşüyor musun?' dedi, 'Hayır' dedim. 'Başkalarıyla buluştun mu?' dedi, 'Hayır' dedim. Buluşmuşsam da görüşmüşsem de hepsi arkadaşımdır. Çevrem çok çünkü benim. Ondan sonra beraber metroya binerek Başakşehir Şahintepe'ye geldik. Yanında bıçak taşıyormuş ama haberim olmadı" dedi.

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