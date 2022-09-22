23 Eylül ekinoksu nedir? Gece ve gündüz eşitliği 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir ve ne anlama gelir?

SONBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?

23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.

Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey Yarım Küre için ise tam tersidir. Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran aydınlanma çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına da teğet geçer. Bu da, iki kutup noktasında da Güneşin görülmesi anlamına gelmektedir.

Bir diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart tarihinin özellikleri daha detaylı incelendiğinde ise, öncelikle Güneş ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı görülmektedir. Yine bu tarihte Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de yaz başlarken Güney Yarımküre'de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre'de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de kış başlarken Güney Yarımküre'de yaz başlar.