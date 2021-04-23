Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 07:32

23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?

, hangi illerde var soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilmiş ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yılda 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı İçişleri tarafından gönderilen genelge ile birlikte açıklandı. tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, 23 Nisan Cuma günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması detayları belli oldu. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri, tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile birlikte belli oldu. Buna göre, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

23 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma var mı, saat kaçta başlıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

SON DAKİKA