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Haberler Yaşam 23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 04:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 04:47

23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?

23 Nisan hafta içi Cuma gününe denk geliyor ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 23 Nisan tarihinde de 81 ilde uygulanacak. Hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması hem de resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluşun açık ya da kapalı olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince online alışverişin artış göstermesi nedeniyle nedeniyle kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. Buna göre; 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? İşte, merak edilenler…

23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?

Geçtiğimiz yıl gibi bu sene de 23 Nisan koronavirüs gölgesinde geçecek ve resmi törenler haricinde evlerde kutlanacak. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama ve resmi tatil olması nedeniyle 23 Nisan'da kargolar açık mı, çalışıyor mu gibi sorulara da yanıt aranıyor. Özellikle salgın sürecinde artan online alışverişler nedeniyle kargo çalışma saatleri gündem olmuştu. Bu bilgiler ışığında; 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma günü kutlanacak. Resmi tatil olmasından dolayı açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar ise belli oldu…

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23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık.

23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

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