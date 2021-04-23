23 Nisan Cuma günü resmi tatilde kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan’da bugün kargolar açık mı kapalı mı?

23 Nisan hafta içi Cuma gününe denk geliyor ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 23 Nisan tarihinde de 81 ilde uygulanacak. Hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması hem de resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluşun açık ya da kapalı olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince online alışverişin artış göstermesi nedeniyle nedeniyle kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. Buna göre; 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? İşte, merak edilenler…