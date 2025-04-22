23 Nisan kutlama mesajları 2025: Resimli, yazılı, eğlenceli, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm çocuklara sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum."

"Bugün sizin gününüz çocuklar! Gülümsemeniz dünyayı aydınlatıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun! Neşe dolu nice bayramlara!"