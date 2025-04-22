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23 Nisan kutlama mesajları 2025: Resimli, yazılı, eğlenceli, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
07:47
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının yıldönümü ve çocuklara armağan edilen bu özel gün dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk görselleri ve şiirler ile donatıldı. 23 Nisan kutlama mesajları 2025 yılı özelinde paylaşılmaya başladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla birlikte milli bayram kutlanıyor. İşte, resimli, yazılı, eğlenceli, duygusal, farklı 23 Nisan mesajları ve sözleri: