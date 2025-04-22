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FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel katalog 22-28 Nisan kataloğu: Oyuncak çeşitleri, çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt, yumurta
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:26
FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel katalog 22-28 Nisan kataloğu: Oyuncak çeşitleri, çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt, yumurta
Tarım Kredi Kooperatif Market 23 Nisan'a özel fırsat günleri başladı. 22-28 Nisan tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Oyuncak, temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt ve yumurtada cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Oyuncak temizlik set arabası, bebek, süpürge, pastalı çay seti, buzlar ülkesi şato, mutfak seti, bulaşık sepeti, hastane seti gibi onlarca oyuncak çeşit çocuklar için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 22-28 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...