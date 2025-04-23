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23 NİSAN ÖZEL İNDİRİMLER BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel katalog 22-28 Nisan: Oyuncak çeşitleri, çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt, yumurta
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
08:51
23 NİSAN ÖZEL İNDİRİMLER BAŞLADI! Tarım Kredi aktüel katalog 22-28 Nisan: Oyuncak çeşitleri, çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt, yumurta
Tarım Kredi Kooperatif Market 23 Nisan'a özel fırsat günleri başladı. 22-28 Nisan tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Oyuncak, temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında çamaşır suyu, süt, çay, yoğurt ve yumurtada cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Oyuncak temizlik set arabası, bebek, süpürge, pastalı çay seti, buzlar ülkesi şato, mutfak seti, bulaşık sepeti, hastane seti gibi onlarca oyuncak çeşit çocuklar için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 22-28 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...