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Haberler Yaşam 23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 21:55

23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı coşkuyla karşılanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün için yıllar içinde pek çok şarkı yazıldı. Bayrama geldiğimizde 23 Nisan'a özel şarkılar da yeniden gündeme geldi. Kısa, uzun ve duygusal parçalardan oluşan 23 Nisan şarkıları, sabah.com.tr'de derlendi. İşte, bu özel güne uygun, çeşitli 23 Nisan şarkıları sözleri ve çocuklara yönelik en keyifli eserler…

23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a özel şarkılar ve sözleri!

İlkokuldan liseye kadar birçok öğrenci, 23 Nisan şarkılarını araştırmaya başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de kutlamalarda çeşitli programlar yapılacak, öğrenciler sahne alacak, marşlar ve şarkılar seslendirilecek. Bu doğrultuda 23 Nisan'a özel hazırlanan parçalar gündemde. İşte 23 Nisan şarkıları...

23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a özel şarkılar ve sözleri!

23 NİSAN'A ÖZEL ŞARKILAR!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına ithaf ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan'a dair şarkılar merak konusu oldu.

İşte 23 Nisan temalı, bayram ruhunu yansıtan anlamlı şarkılardan bazıları:

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23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a özel şarkılar ve sözleri!

23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun

23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a özel şarkılar ve sözleri!

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

*

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a özel şarkılar ve sözleri!

Bir barış bırakın biz çocuklara

Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

*

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne "sevgili dünya"

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar