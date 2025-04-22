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23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
21:55
23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a özel şarkılar ve sözleri!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı coşkuyla karşılanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün için yıllar içinde pek çok şarkı yazıldı. Bayrama geldiğimizde 23 Nisan'a özel şarkılar da yeniden gündeme geldi. Kısa, uzun ve duygusal parçalardan oluşan 23 Nisan şarkıları, sabah.com.tr'de derlendi. İşte, bu özel güne uygun, çeşitli 23 Nisan şarkıları sözleri ve çocuklara yönelik en keyifli eserler…