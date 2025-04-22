23 NİSAN ŞARKILARI FARKLI || En anlamlı sözlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan’a özel şarkılar ve sözleri!

İlkokuldan liseye kadar birçok öğrenci, 23 Nisan şarkılarını araştırmaya başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de kutlamalarda çeşitli programlar yapılacak, öğrenciler sahne alacak, marşlar ve şarkılar seslendirilecek. Bu doğrultuda 23 Nisan'a özel hazırlanan parçalar gündemde. İşte 23 Nisan şarkıları...