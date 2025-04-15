2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

23 Nisan şiirleri 2025 yılında bayramın yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından yükselecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donatılacak şehirlerde çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e herkes bayramın coşkusunu yaşayacak. İşte, kısa, uzun, farklı, en güzel, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri ve kutlama sözleri: