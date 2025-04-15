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Haberler Yaşam 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:54

2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gelecek hafta Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının yıldönümünde kutlanan bu özel günün çocuklara armağan edilmesiyle birlikte coşku küçükten büyüğe yayılıyor. 23 Nisan şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık seçenekleriyle özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde. İşte; kısa, uzun, duygu dolu, anlam yüklü, farklı, 23 Nisan şiirleri 2025:

2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

23 Nisan şiirleri 2025 yılında bayramın yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından yükselecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donatılacak şehirlerde çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e herkes bayramın coşkusunu yaşayacak. İşte, kısa, uzun, farklı, en güzel, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri ve kutlama sözleri:

2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2025

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

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2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

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2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

23 NİSAN

23 Nisan!..

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2025: Kısa, uzun, farklı, duygusal, en güzel 23 Nisan şiirleri ve kutlama dörtlükleri

23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE