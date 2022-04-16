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Haberler Yaşam 23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler
Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:59

23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler

23 Nisan şiirleri, günün anlam ve önemine istinaden paylaşım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklar sürerken ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler 2,3,4 kıtalık 23 Nisan ile ilgili kısa, uzun, anlamlı, en güzel şiirleri araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında Cumartesi günü kutlanıyor. Milyonlarca öğrenci ise bu güne özel 23 Nisan şiirleri'ni okuyacak. Biz de haberimizde en güzel, anlamlı, duygu yüklü, resimli 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirlerini sizler derledik.

23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler 23 Nisan şiirleri arayışına giriyor. Bu şanlı güne kısa bir süre kala 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gerek ezberlemek, gerekse sosyal mecralardan paylaşmak üzere araştırma konusu haline geldi. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, kısa, uzun, anlamlı, en güzel 23 Nisan şiirleri

23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

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23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler

EN ÇOK OKUNAN 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde, bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken, bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık, çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç, bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak, taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk'ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 Nisan şiirleri 2-4-6 kıtalık kısa ve uzun seçenekler: 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün çocuk günüdür,

Dünyanın düğünüdür,

Ulusumun ünüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Bağımsızlık özüdür,

Kardeşliğin günüdür,

Atatürk'ün sözüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

23 NİSAN'LA İLGİLİ ŞİİRLER 2 KITALIK

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

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