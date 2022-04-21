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Haberler Yaşam YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:11

YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

Her sene yurt genelinde sınıflarda, meydanlar ve stadyumlarda büyük bir coşku ile kutlanan Çocuk Bayramı, 23 Nisan şiirleri ile gündeme geliyor. Özellikle ilkokul öğrencileri bu değerli günü kutlamak üzere kaleme alınan en güzel dizelerin araştırmasına çıktı. TBMM'nin açılışının 102. yılı olma özelliğini de taşıyan bu anlamlı günde, en güzel, kısa, uzun ve 2,4,5,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri hakkındaki araştırmalar son günlerde artış gösterdi. İşte 2,3,4 ve 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yılının kutlanacağı güne kısa bir süre kala 23 Nisan şiirleri araştırma konusu haline geldi. Çeşitli törenlerle kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk coşkusu şimdiden okulları sardı. Ancak bu değerli tarihte özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ezberlemek ve sosyal mecralardan paylaşmak üzere kısa, uzun, 2,4,5,6 kıtalık 23 Nisan şiirleri araştırmasına çıktı. İşte bu milli bayramı kutlamak için en güzel, kısa, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı şiirleri…

YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

EN ANLAMLI VE EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

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YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

23 NİSAN

23 Nisan!..

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

YENİ 23 NİSAN 2022 ŞİİRLERİ 2022: 2,3,4 ve 5 kıtalık kısa, uzun, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri seçenekleri...

23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

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