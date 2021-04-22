23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu ve 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu. Hatırlanacağı üzere son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan iki haftalık kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Kısmi kapanma uygulaması doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde tüm iller için düzenlenirken hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 21:00'dan 19:00'a çekildi. Bu noktada sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri