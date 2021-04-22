23 Nisan sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte İçişleri Genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile giderildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"