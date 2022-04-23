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Haberler Yaşam 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 13:55

23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

Eczanelerin 23 Nisan'da açık olup olmadığı merak ediliyor. Normalde eczaneler cumartesi günleri açık olmasına rağmen 23 Nisan'ın resmi bayram olması ve birçok etkinliğin yurt genelinde yapılması sebebiyle eczanelerin kapalı olması ve sadece nöbetçi eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde resmi ve özel kurumlar için tatil verilir. Tatil yapmayan ve çalışmaya devam eden özel kurumlar fazladan mesai ücreti alır. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler açık olacak mı? İşte detaylar…

23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

Ecza hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar bugün eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Milli bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok işleri kapanıyor, etkinlik alanlarına koşup bu güzel bayramı coşkuyla kutluyor. Bu sebeple vatandaşlar eczanelerin de kapalı olabileceğini düşünmüş olmalı. Resmi yerlerin tamamen kapalı olduğu bu dönemde özel yerler açık olması dahilinde işçiler ek mesai alacaklar. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler açık oluyor mu? İşte haberin detayları…

23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi kurum ve kuruluşlar 23 Nisan bayramında tatil yapmakta. Eczaneler nöbetçi eczane mantığına göre 7/24 çalışmaktadır ve bir sağlık kurumu olarak yer almaktadır. Cumartesi günü normal mesai saatleri arasında yer almaktadırlar.

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23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

Resmi tatil olduğu gerekçesiyle 23 Nisan'da eczaneler açık olmayacak.

23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞACAK MI?

Vatandaşların acil ilaç ihtiyacını karşılamak adına nöbetçi eczaneler yurdun dört bir yanında açık olacak. Diğer eczaneler kapalı olacak.

23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

23 NİSAN ACİL SERVİS AÇIK MI?

Acil servis 23 Nisan'da 7/24 açık olacaktır.

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