Haberler Yaşam 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu? 23 Nisan eczaneler ve acil servis açık mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 13:55

Eczanelerin 23 Nisan'da açık olup olmadığı merak ediliyor. Normalde eczaneler cumartesi günleri açık olmasına rağmen 23 Nisan'ın resmi bayram olması ve birçok etkinliğin yurt genelinde yapılması sebebiyle eczanelerin kapalı olması ve sadece nöbetçi eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde resmi ve özel kurumlar için tatil verilir. Tatil yapmayan ve çalışmaya devam eden özel kurumlar fazladan mesai ücreti alır. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler açık olacak mı? İşte detaylar…