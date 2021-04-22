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Haberler Yaşam 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 13:33

'da var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu ve saatleri tarafından yayınlandı. Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu. Hatırlanacağı üzere son gerçekleştirilen 'ndan iki haftalık kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Kısmi kapanma uygulaması doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde tüm iller için düzenlenirken hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 21:00'dan 19:00'a çekildi. Bu noktada sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, , saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

ve hafta sonu saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri, tarafından yayımlanan genelge ile birlikte belli oldu. Buna göre, , saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

81 İl Valiliğine " Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Genelgesine göre 23-24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

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