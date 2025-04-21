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23 Nisan'da TBMM'de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
06:28
23 Nisan'da TBMM'de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak
TBMM tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yürütülen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden yüzlerce çocuk duygularını şiirlere döktü. Seçilen dizeler, 7 farklı şarkıya dönüştürüldü.