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Haberler Yaşam 23 Nisan'da TBMM'de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:28

23 Nisan'da TBMM'de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

TBMM tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yürütülen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden yüzlerce çocuk duygularını şiirlere döktü. Seçilen dizeler, 7 farklı şarkıya dönüştürüldü.

ANKARA
23 Nisan’da TBMM’de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla TBMM tarafından yürütülen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesinde yüzlerce çocuğun şiirinden şarkı ortaya çıkarıldı. 23 Nisan nedeniyle TBMM'de birçok etkinlikte hayata geçirilecek.

23 Nisan’da TBMM’de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

ÇOCUKLARLA BULUŞTURULACAK

TBMM'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis bahçesinde düzenlenecek özel etkinliklerle kutlanacak.

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23 Nisan’da TBMM’de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

Yapay zeka temalı atölyelerden bilim şenliğine, film gösterimlerinden konser ve sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik, Meclis'te çocuklarla buluşacak.

23 Nisan’da TBMM’de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

ŞİİRLER ŞARKIYA DÖNÜŞTÜ

Bu yıl gerçekleştirilen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi çerçevesinde, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve iki özel eğitim kurumundan yüzlerce çocuk duygu ve hayal dünyalarını şiirlere döktü, seçilen dizeler, yine çocukların katkılarıyla bestelenerek 7 farklı şarkıya dönüştürüldü.

23 Nisan’da TBMM’de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

TRT Çocuk Koroları tarafından seslendirilen şarkılar, çocukların hayal gücünü ve duygularını yansıtan yorumlarla hayat buldu. Projeye katılan çocuklar, yazdıkları dizelerin müziğe dönüşmesini ilk elden deneyimleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen etkinliğin finali, 22 Nisan Salı günü saat 10.00'da TBMM bahçesinde gerçekleştirilecek "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" programıyla yapılacakken, 7 bölgeden seçilen temsilci çocuklardan oluşan koro, sahnede yer alarak şarkılara eşlik edecek ve 23 Nisan coşkusunu Meclis bahçesine taşıyacak.