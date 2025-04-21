23 Nisan’da TBMM’de birçok etkinlik hayata geçirilecek! 105 yıllık gurur çocukların dilinden anlatılacak

ŞİİRLER ŞARKIYA DÖNÜŞTÜ

Bu yıl gerçekleştirilen "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım Çocuklar" projesi çerçevesinde, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve iki özel eğitim kurumundan yüzlerce çocuk duygu ve hayal dünyalarını şiirlere döktü, seçilen dizeler, yine çocukların katkılarıyla bestelenerek 7 farklı şarkıya dönüştürüldü.