Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...

23 Ocak 2025 Perşembe akşamı, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması dikkat çekerken, tekrar bölümleri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Televizyon ekranlarında farklı yapımlar rekabet ederken, hangi programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte, 23 Ocak 2025 Perşembe günü reyting birincisi olan yapım ve tüm detaylar.