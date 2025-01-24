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Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:12
Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...
23 Ocak 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Ancak, birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmedi. TRT 1'de Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi karşılaşması izleyicilerin karşısına çıktı. Siyah Kalp, İnci Taneleri dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, 23 Ocak reyting sonuçlarında zirveye hangi program yerleşti? İşte, dünün reyting birincisi...