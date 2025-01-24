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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:12

Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...

23 Ocak 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Ancak, birçok dizinin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmedi. TRT 1'de Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi karşılaşması izleyicilerin karşısına çıktı. Siyah Kalp, İnci Taneleri dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, 23 Ocak reyting sonuçlarında zirveye hangi program yerleşti? İşte, dünün reyting birincisi...

Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...

23 Ocak 2025 Perşembe akşamı, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması dikkat çekerken, tekrar bölümleri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Televizyon ekranlarında farklı yapımlar rekabet ederken, hangi programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dün gece reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte, 23 Ocak 2025 Perşembe günü reyting birincisi olan yapım ve tüm detaylar.

Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...

23 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

23 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? Zirvenin sahibi...

AB REYTİNG SIRALAMASI

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