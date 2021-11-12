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Haberler Yaşam 23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 13:41

23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

Giresun Tirebolu'da yürek yakan bir kaza yaşandı. Salih Özcan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Feci kazada 23 yaşındaki İrem Nur Ayhan hayata gözlerini kapadı. Acı haberi alan öğrencileri yıkıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

GİRESUN'DA FECİ KAZA

Yürek yakan kaza, dün akşam saatlerinde Giresun'un Tirebolu ilçesi Yılgın köyü mevkiindeki sahil yolunda meydana geldi.

23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

Araç ile seyir halinde olan sürücü Salih Özcan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak menfeze düştü.

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23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan 23 yaşındaki öğretmen İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

Kazada yaralanan araç sürücüsü Özcan Kurt, Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

23 yaşındaki İrem Nur Ayhan’ın feci sonu! Acı haber öğrencilerini yıktı!

Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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