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23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
09:31
23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!
Osmaniye'de 23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı, trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aşırı hızlı olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücü hakkında verilen karar, acılı aileyi isyan ettirdi.