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Haberler Yaşam 23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:31

23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!

Osmaniye'de 23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı, trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aşırı hızlı olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücü hakkında verilen karar, acılı aileyi isyan ettirdi.

İHA
23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!

Osmaniye'de 29 Nisan tarihinde Güney Çevre Yolunda meydana gelen kazada; özel bir sağlık kabininde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Nur Akıncı, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada arkadan gelen otomobil çarpmıştı.

23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Akıncı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobil sürücü H.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

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23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!

"KIZIM METRELERCE SÜRÜKLENMİŞ"

Evladının acısıyla içinin yandığını söyleyen baba Sinan Akıncı, "Benim kızım metrelerce yerde sürüklenmiş benim içim yanıyor, ciğerim yanıyor. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum dışarı çıkıyorum acaba kızım geri gelir mi diye kapıya bakıyorum. Mezarlığa gidiyorum gece gidiyorum diye çocuklar beni içeriye kilitliyor.

23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!

Ben bu sıkıntıyı, bu eziyeti, ben hep çocuklarım için çektim. Şanlıurfa'da 7 sülalemi terk ettim çocuklarım için burada kaldım. Ben anlamadım hakimin biri bırakıyor ikinci niye bırakıyor. Bunun bir açıklaması var mı, kendi çocuğu olsa ne der, kendi ne yapar. 13-14 gündür içim yanıyor, bu adam serbest bırakıldı ben bu adamın tutuklanmasını rica ediyorum" dedi.

23 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı’nın acı sonu: Acılı aile karara isyan etti!

"SABAH KALKTI İŞE GİTTİ ÖLÜM HABERİ GELDİ"

Kızlarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakılmasını kabul etmediklerini söyleyen anne Tevhide Akıncı ise, "Benim çocuğumun suçu, günahı yok çocuğum sabah kalktı işe gitti ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum. Ben çocuğumu toprağa vermişim, kendi geziyor. Bana da yazık kendinin kızı olsa ne der, kendinin çocuğu olsa ne yapar.

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