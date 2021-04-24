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Haberler Yaşam 24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 05:39

24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

Son genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde şehirler arası seyahat yasağı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. Farklı sebepler ile il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar "Hafta içi ve hafta sonu Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu noktada gözler, şehirler arası seyahat yasağı saatlerinin bulunduğu İçişleri genelgesine çevrildi. Kamuoyu ile paylaşılan son resmi bilgiler ışığında, hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, seyahat izin belgesi nasıl alınır?

24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanıyor. Sokak kısıtlamasının yanı sıra, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde şehirler arası seyahat yasağı geldiği yayımlanan genelge ile duyurulmuştu. Zorunlu haller dışında kişilerin şehir dışı seyahati kısıtlanırken pek çok vatandaş "özel araçla seyahat edilir mi? Şehirler arası seyahat yasağı saatleri neler ve hangi günler?" sorularına cevap arıyor. İşte, yayımlanan son genelgesi içerisinde yer alan şehirler arası seyahat yasağı saatleri ve merak edilenler…

24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

BAKANLIK AÇIKLADI: ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLİR Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

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24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) yapılabilecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişiler de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde bu araçlarla istedikleri zaman seyahat edebilecekler.

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