24-25 Nisan özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, saatleri nasıl?

Son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde şehirler arası seyahat yasağı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. Farklı sebepler ile il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar "Hafta içi ve hafta sonu Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu noktada gözler, şehirler arası seyahat yasağı saatlerinin bulunduğu İçişleri genelgesine çevrildi. Kamuoyu ile paylaşılan son resmi bilgiler ışığında, hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, seyahat izin belgesi nasıl alınır?