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Haberler Yaşam 24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 13:51

24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Toplumları inşa eden, yeni nesillere ışık tutan öğretmenlerin kendilerini özel hissetmeleri için kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul'da toplu taşıma tarifesi değişti. Bu noktada 24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Öğretmenler Günü toplu taşıma ücret tarifesi!

24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

''Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, 24 Kasım ulaşım bedava mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ulu Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten bizlere miras kalan Öğretmenler Günü, bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Öğretmenlerin onurlandırılacağı bu özel ve anlamlı güne özel toplu ulaşım ücret tarifesi araştırılıyor. Bu noktada yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, 24 Kasım metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, bedava mı olacak merak ediyor. Peki, 24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

24 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücret tarifesi ile ilgili açıklamada bulundu.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenlere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

BELBİM A.Ş.'nin kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım'da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak.

Ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.

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24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

VAPURLAR ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE BEDAVA MI?

24 Kasım Öğretmenler Günün'de Şehir Hatları'na bağlı vapur kafelerde öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacak.

İstanbul Kitapçısı şubelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir diğer kampanya ise İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelerde geçerli olacak.

24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

24 KASIM'DA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamada Kültür A.Ş bünyesindeki müzelerde indirim olacağı duyuruldu.

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.

Ayrıca Şehir Hatları bünyesinde olan Vapur Kafelerde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm ürünlerde, öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacak. Öğretmenlerin indirimden faydalanması için öğretmen kartını göstermesi yeterli olacak.

24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'DE KİTAPLARDA İNDİRİM!

İstanbul Kitapçısı şubelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

Şehir Hatları bünyesinde olan Vapur Kafelerde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm ürünlerde, öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacak. Öğretmenlerin indirimden faydalanması için öğretmen kartını göstermesi yeterli.

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