24 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücret tarifesi ile ilgili açıklamada bulundu.



İBB tarafından yapılan açıklamaya göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenlere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak .

BELBİM A.Ş.'nin kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım'da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak.

Ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.