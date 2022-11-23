24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Toplumları inşa eden, yeni nesillere ışık tutan öğretmenlerin kendilerini özel hissetmeleri için kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü için İstanbul'da toplu taşıma tarifesi değişti. Bu noktada 24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte, Öğretmenler Günü toplu taşıma ücret tarifesi!