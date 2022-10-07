24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Ankara'da korkunç bir olay yaşandı… Üniversite öğrencisi Aydan Demirci (24), sokakta yüzüne kafa atıp, burnunu kıran ve serbest kalan eski sevgilisi Mustafa Emir Görbil'e (24) elektronik kelepçe takılması için polisin kapısını çaldı. Demirci, şiddet gördüğü anlara ilişkin videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Görbil'in daha önce kendilerine de şiddet uyguladığını iddia eden 3 kadının kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek, "Bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum" ifadelerini kullandı…