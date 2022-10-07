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Haberler Yaşam 24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!
Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 16:59

24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Ankara'da korkunç bir olay yaşandı… Üniversite öğrencisi Aydan Demirci (24), sokakta yüzüne kafa atıp, burnunu kıran ve serbest kalan eski sevgilisi Mustafa Emir Görbil'e (24) elektronik kelepçe takılması için polisin kapısını çaldı. Demirci, şiddet gördüğü anlara ilişkin videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Görbil'in daha önce kendilerine de şiddet uyguladığını iddia eden 3 kadının kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek, "Bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum" ifadelerini kullandı…

24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Özel üniversitede iç mimarlık okuyan Aydan Demirci, 1,5 yıl birlikte olduktan sonra şubat ayında kendisini darbettiğini iddia ettiği, aynı üniversitede makine mühendisliği öğrencisi Mustafa Emir Görbil'den ayrılıp, uzaklaştırma kararı aldırdı. Görbil, uzaklaştırma kararına rağmen 7 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Aydan Demirci'nin önünü kesip, ikinci kez darbetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Görbil'in yüzüne kafa attığı Aydan Demirci, baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Demirci, aracına binip, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Görbil, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Aydan Demirci, soruşturma sonunda 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj' ve 'yağma' suçlarından dava açılan Mustafa Emir Görbil'e elektronik kelepçe takılması için polis merkezine dilekçe ile başvuruda bulundu. Demirci, dilekçesinde, Görbil'in kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, bu yüzden dışarı çıkamaz duruma geldiğini ve sürekli korkuyla yaşadığını belirtti. Demirci'nin talebini mahkeme, karara bağlayacak.

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24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Aydan Demirci, sokak ortasında şiddet gördüğü anlara ilişkin videonun sosyal medyada yayılması ve olayın duyulmasının ardından Mustafa Emir Görbil'den şiddet gördüğünü iddia eden 3 kadının daha kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Demirci, "Biz bu olayı duyurmaya başladıktan sonra öğrendik ki başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış, hepsi bize yazdı. Hiçbiri şikayetçi olmamış. Onların da zamanında çok fazla acı çektiğini ama korktukları için bir şey yapamadıklarını biliyorum. Kendileriyle de konuştum. Sadece bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum. Yaptıklarının karşılığını bulursa başkalarının canı yanmaz, diye düşünüyorum" dedi.

Ankara'da kız arkadaşını darp eden eski sevgili 'başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış!' | Video

24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

'1 AY SONRA ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADIM'

Aynı üniversitede öğrenci Benay Karamuk (22) da Mustafa Emir Görbil ile 2018 yılında ilişki yaşadıklarını belirterek, "Sevgili olduktan yaklaşık 1 ay sonra şiddet görmeye başladım.

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