24 yaşındaki Aydan Demirci kabusu yaşadı: Uzun bir süre kimseye anlatmadım!

Demirci, "Biz bu olayı duyurmaya başladıktan sonra öğrendik ki başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış, hepsi bize yazdı. Hiçbiri şikayetçi olmamış. Onların da zamanında çok fazla acı çektiğini ama korktukları için bir şey yapamadıklarını biliyorum. Kendileriyle de konuştum. Sadece bir daha hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum. Yaptıklarının karşılığını bulursa başkalarının canı yanmaz, diye düşünüyorum" dedi.

Ankara'da kız arkadaşını darp eden eski sevgili 'başka kız arkadaşlarına da şiddet uygulamış!' | Video