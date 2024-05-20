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24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:22
24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!
İstanbul'da bir otelin önünde öldürülen 24 yaşındaki Fırat Emir Mert cinayetinin ardından meydana gelen otel kurşunlama olaylarına katıldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin ardından 3 kişinin tutuklandığı, daha sonra meydana gelen otel kurşunlamalarının bu cinayetin intikamını almak amacıyla yapıldığı iddia edildi.