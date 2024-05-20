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Haberler Yaşam 24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:22

24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!

İstanbul'da bir otelin önünde öldürülen 24 yaşındaki Fırat Emir Mert cinayetinin ardından meydana gelen otel kurşunlama olaylarına katıldığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin ardından 3 kişinin tutuklandığı, daha sonra meydana gelen otel kurşunlamalarının bu cinayetin intikamını almak amacıyla yapıldığı iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK
24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!

İstanbul'un Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan otelde 1 Nisan 2024 günü meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Fırat Emir Mert uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!

Olayın ardından çalışma başlatan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu cinayetin ardından cinayetin meydana geldiği Otel ile onun başka bir şubesi 4 kez kurşunlandı.

24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!

Polis bu saldırıların Fırat Emir Mert'in öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunduğunu değerlendirerek operasyon başlattı.

24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürülmüştü: Otel kurşunlamanın altından cinayet çıktı!

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan motosikletle ilgili araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri aracın Başakşehir Güvercintepe'de olduğunu tespit etti.

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