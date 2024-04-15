24 yıl sonra bulduğu babası öldü: Milli sporcu görüntülere ulaştı! İhmal var…

Bu süreçte babasının ölümünü şüpheli bulan Ayşe Taş Aldemir, araştırma yapmaya başladı. Bazı görüntülere ulaşan ve bunun sonucunda babasına ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının ihmali olduğunu düşünen Aldemir, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak Aldemir'in talebi reddedildi. Bunun üzerine Aldemir, yeni deliller araştırmaya başladı. Aldemir, babasının düştüğü ana ait güvenlik kameraları ile sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı müdahale anlarına ait farklı kamera görüntülerine ulaştı. Aldemir, bu kez yeni bulduğu görüntüleri de delil olarak sunarak, avukatı aracılığıyla dava açtı.