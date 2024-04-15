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24 yıl sonra bulduğu babası öldü: Milli sporcu görüntülere ulaştı! İhmal var…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
12:47
24 yıl sonra bulduğu babası öldü: Milli sporcu görüntülere ulaştı! İhmal var…
Acı olay Antalya'da yaşandı. 29 yaşındaki Ayşe Taş Aldemir çocukluğundan bu yana hiç görmediği ve 24 yıl sonra kavuştuğu babası Cemil Taş'ın (45), 4 yıl önce yaşadığı binadan düşerek ölümüne ilişkin ilk müdahalede bulunan sağlık çalışanlarının ihmali olduğu gerekçesiyle davacı oldu. Babasının düşme ve ilk müdahale anına ait görüntülere ulaşan Aldemir, "Videolarda da gözüküyor ki babamın ölümüyle ilgili sağlık çalışanlarının ihmali var" diye konuştu...