İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ 25 AĞUSTOS 2024

ARNAVUTKÖY

2024-08-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BABA NAKKAŞ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Ağustos 2024 Pazar BEDAŞ ve AYEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ | İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ sitelerinde yayımladığı bilgilere göre bugün İstanbul'da birçok semt ve bölgede elektik kesintisi yaşanacak. İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli arıza çalışması gerçekleşirken çalışmaların ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki 25 Ağustos 2024 Pazar BEDAŞ ve AYEDAŞ'a göre elektrik kesintileri, İstanbul'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek.

AVCILAR

2024-08-25 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DENİZ, DOĞA, DUYGU, EKİM, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, OCAK, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / OSMANGAZİ mah 2607., AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2615., BOSTAN, EĞİTİM, KARADUT, KAYIN, KİRAZLI, OKUL, TERSLALE, ZEYTİN, ÇINAR, İNCİ sk bölgelerinde 25/08/2024 00:00:00 - 25/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, ARI, ASKER, ASRİ, ATELYE, ATLI, AYVACI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, BEKAR, BİÇER, CANDAN, COŞKUN, DALBASTI, DALTABAN, DAMAT, DAMATAŞI, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, ELİFOĞLU, GALİP, GAMZE, GAYRETLİ, GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜLSEREN ALTUNER, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HATUN, HAZİNE, HÜSEYİN ÖZKAN, KADER, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KAYNANA, KAYNATA, KILIÇ, KIRMIZI FENER, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, KUYU, LEVAZIM, LİMON, MANOLYA, MELİK HANIM, MERCAN, MESUT, MUTLU, MÜGE, MÜRVET, MİCAN, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, NİLGÜN, OBA, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, PAŞA, RAFETBABA, RIZABEY, RÜZGAR, SAMANYOLU, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SEZABEY, SUBOYU, TUNCA, TÜRKMEN, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YÖRE, YÜKSEL, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇAMLIK, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, ÇİÇEK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜLKÜ, ÜÇGEN, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM, ŞEHİT SERHAT ÖNDER, ŞULE, ŞÜKRÜBEY sk / MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk / MARMARA mah AVRASYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 25/08/2024 00:00:00 - 25/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

2024-08-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1439., 1507., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

2024-08-25 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA sk bölgelerinde 25/08/2024 10:00:00 - 25/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

2024-08-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

2024-08-25 03:00:00 - 10:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 137., 1560., 1574., 1579., 1584., 1590., 1591., 1592., 1593., 3001., 3003., 3007., 3008., 3009., 3010., 3011., 3012., 3014., 3016., 3017., 3018., 3019., 3020., 3021., 3022., 3023., 3024., 3025., 3026., 3027., 3029., 3031., 3033., 3035., 3037., 3041., 3114., 3116., 3126., 319., AKÇABURGAZ, HALİL FAHRİ ORMAN, ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM ÇIKMAZI sk / OSMANGAZİ mah 3113., 3115., 3117. sk bölgelerinde 25/08/2024 03:00:00 - 25/08/2024 10:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 03:00:00 - 10:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1676., 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701. sk bölgelerinde 25/08/2024 03:00:00 - 25/08/2024 10:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 03:00:00 - 10:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 1563., 1567., 1571., 1573., 1579., 1581., 3001., 3002., 3003., 3004., 3005., 3006., 3007., 3008., 3009., 3010., 3013., 3015., 3017., 3019., 3020., 3022., 3024., 3026., 3027., 3028., 3032., 3035., 3037., 3039., 3040., 3043., 3045., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 3076., 3078., 3080., 3082., 3084., 3088., 3109., 3111., 3135., 3136., 3137., 319., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3115., 3121., 3143. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk bölgelerinde 25/08/2024 03:00:00 - 25/08/2024 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 03:00:00 - 10:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., ALKOP sk / OSMANGAZİ mah 2626., 2632., 2634., 2646., 2647., 2677., 3121., 560., 561., 597., 598., 599., GENÇ OSMAN, LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ZİYA GÖKALP, ÖZLEM, İREM sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 25/08/2024 03:00:00 - 25/08/2024 10:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 03:00:00 - 10:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 25/08/2024 03:00:00 - 25/08/2024 10:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 03:00:00 - 10:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CUMHURİYET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1566., 1581., UĞUR MUMCU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1581., 1582., 1587., 1596., 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1615., 1616., 1617., 1620., 1624., 1631., 1632., 1633., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 25/08/2024 03:00:00 - 25/08/2024 10:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-25 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 561., MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgelerinde 25/08/2024 09:00:00 - 25/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.