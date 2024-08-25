25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anbean güncellemektedir. Bu güncel liste, büyüklüğü küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilmelerini sağlamaktadır.