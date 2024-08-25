Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:31

25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana gelmektedir. Ülkemizin fay hatları tarafından çevrelenmiş konumundan kaynaklanan bu sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp veriler işlenmektedir. Peki, 25Ağustos 2024 tarihinde nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Türkiye'den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar deprem mi oldu endişesiyle arama motorlarında konuyla ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Bugün ve dün yaşanan sarsıntılar ise gündemde. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle meydana gelen son depremlerin ayrıntıları...

25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anbean güncellemektedir. Bu güncel liste, büyüklüğü küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilmelerini sağlamaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-24
Saat:07:39:34 TSİ
Enlem:40.00028 N
Boylam:22.93111 E
Derinlik:6.49 km
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [17.99 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-24
Saat:02:16:31 TSİ
Enlem:35.77083 N
Boylam:36.32139 E
Derinlik:18.41 km
Büyüklük:2.5 (ML)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih(UTC):25-08-2024 06:41:09
Enlem:38.7942
Boylam :37.3692
Derinlik:7 (KM)
25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede güncel olan depremler başta olamk üzere tüm deprem verileri sıralanmaktadır.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA