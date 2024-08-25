Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
11:31
25 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana gelmektedir. Ülkemizin fay hatları tarafından çevrelenmiş konumundan kaynaklanan bu sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp veriler işlenmektedir. Peki, 25Ağustos 2024 tarihinde nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?