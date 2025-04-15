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25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
20:03
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?
MEB 25 bin öğretmen atama müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını söyledi. 2024 KPSS sınav sonuçlarına göre atanmayı bekleyen öğretmen adayları ise "25 bin öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öğretmen atama takvimi MEB duyurusu ve başvuru kılavuzu ile belli olacak. Peki; 25 bin öğretmen ataması takvimi ne zaman açıklanacak?