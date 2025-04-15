25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10.000'i Milli Eğitim akademisine olmak üzere 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık. Milli Eğitim Bakanlarımız atama takvimiyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak." dedi.