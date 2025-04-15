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Haberler Yaşam 25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 20:03

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

MEB 25 bin öğretmen atama müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını söyledi. 2024 KPSS sınav sonuçlarına göre atanmayı bekleyen öğretmen adayları ise "25 bin öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öğretmen atama takvimi MEB duyurusu ve başvuru kılavuzu ile belli olacak. Peki; 25 bin öğretmen ataması takvimi ne zaman açıklanacak?

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğretmen adaylarını sevindiren müjde geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 25 bin öğretmen atama haberini duyurdu. Bu atamalardan 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne yönelik olacak. Peki; Öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte? İşte, son dakika öğretmen ataması haberinin detayları.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

2025 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan 25 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

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25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10.000'i Milli Eğitim akademisine olmak üzere 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık. Milli Eğitim Bakanlarımız atama takvimiyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak." dedi.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA! Başkan Erdoğan duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
25 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel sayfası üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.