25 Ekim Cuma BİM kataloğunda sürpriz ürünler! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta da çok avantajlı...

Hem ev hanımları hem çalışan hanımlar hem de ev ekonomisini düşünen erkekler, BİM aktüel ürünler listesini merak ediyor. 25 Ekim BİM kataloğu içerisindeki ürünler her yaşa ve her aileye hitap ediyor. Gripten korunmak amacıyla bol bol portakal, mandalina, nar ve limon tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından anlatılırken sadece 99 TL'ye BİM'den portakal ve nar sıkacağı alabilirsiniz. Bu ürünlerin dışında kahve fincan setleri, ahşap seramik setler, sadece 49 TL'ye deri erkek ayakkabıları BİM kataloğunda sizleri bekliyor! İşte A'dan Z'ye tüm ürünler...