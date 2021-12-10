HaberlerYaşam25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:10Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 09:24
25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...
Meteoroloji'den 22 ile sarı 3 ile turuncu uyarı geldi. Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtına etkili olurken öte yandan şiddetli rüzgarla beraber bazı iller yağışlı havanın da etkisine girecek. İşte hava durumu raporuna dair detaylar...