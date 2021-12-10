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Haberler Yaşam 25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 09:24

25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...

Meteoroloji'den 22 ile sarı 3 ile turuncu uyarı geldi. Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtına etkili olurken öte yandan şiddetli rüzgarla beraber bazı iller yağışlı havanın da etkisine girecek. İşte hava durumu raporuna dair detaylar...

25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarısına göre bugün yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Fırtınaya karşı uyarılan bölgede aynı zamanda kuvvetli yağışlar da yerel olarak etkili olacak.

25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacak.

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25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...

Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. İzmir, Aydın ve Muğla'da şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Çanakkale, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.

25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

25 İl için flaş hava durumu uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış...

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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