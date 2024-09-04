Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:57

2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

İzmir'in tanınmış isimlerinden Selvili ailesinin mirasçılarından olduğu gerekçesiyle Esen Gül Berker tarafından açılan 2,5 milyar liralık mal varlığını ilgilendiren miras davasında, Berker'in vekili, olası fethi kabir için DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Karşı taraf ise reddihakim talebinde bulundu

DHA
2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

Yunanistan'ın İskeçe kentinde yaşayan Mehmet Selvili, Türk-Yunan mübadelesiyle 1916 yılında Türkiye'ye geldi. İddiaya göre Hilmi, Mustafa, Emine, Seher, Hakkı ve Osman Nuri adında 6 çocuğu bulunan Mehmet Selvili, sadece yanında en büyük çocuğu Hilmi'yi getirdi. İzmir'in tanınmış ailelerinden Mehmet Selvili yaşıyorken, diğer çocuklar da peyderpey Türkiye'ye geldi.

2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

Bu 5 çocuk da Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı. Ancak, iddiaya göre 5 çocuk Mehmet Selvili'nin nüfusuna kayıt olmadı. İlk olarak Mehmet Selvili, hayata gözlerini yumdu. Tüm mirası ise nüfusta kayıtlı olan mirasçısı Hilmi Selvili'ye kaldı. Selvili'nin çocukları olduğu öne sürülen 5 çocuk da belirli aralıklarla hayatını kaybetti. Bu 5 çocuktan 4'ü de geriye bir varis bırakmadı. Çocuklardan Osman Nuri Selvili'nin mirasçısı olarak geriye ise 1980 yılında evlat edindiği Esen Gül Berker kaldı.Esen Gül Berker, kendisini evlat edinen babasının mirasta hakkı olduğu gerekçesiyle nüfus idaresine geçen ocak ayında Avukatı Hüseyin Ercüment Değer aracılığıyla dava açtı. İzmir ve Çeşme'de bulunan plaza ve diğer taşınmaz mallar dahil, yaklaşık 2,5 milyar TL'lik mirası belirleyecek davanın ilk duruşması İzmir 13 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 7 Şubat'ta görülmeye başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

3 Nisan'da görülen 2'nci duruşmadan sonra karşı taraf, Osman Nuri Selvili'nin amcaları olmadığını iddia etti. Avukat Hüseyin Ercüment Değer ise hem ölüm ilanlarında hem de aile fotoğraflarında, Osman Nuri Selvili'nin diğer kardeşlerinin yer aldığını, yaşamlarının son gününe kadar sıklıkla bir araya gelerek aile birliğini devam ettirdiklerini söyledi.

2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

MİRASÇILAR HAKİMİN MEZAR AÇMA VE DNA TESTİ TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Hakim ise Hilmi Selvili, Mustafa Selvili ve Osman Nuri Selvili'nin mezarlarında fethi kabir işlemi uygulanmasına karar verdi. Ancak 28 Haziran'da yapılacak mezar açma ve DNA örneği alma işleminin yapılmasına birkaç gün kala, Zeynep Selvili'nin içinde bulunduğu Selvili ailesinin mevcut mirasçıları duruma itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, beyanda bulunmaları için yeni duruşmaya kadar izin verdi.

2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

'OSMAN NURİ ADINDA BİR KARDEŞİ YOK'

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına davacı Esen Gül Berker ile taraf ve ilgili kişilerin avukatları katıldı. Davada ilk söz verilen Berker'in avukatı Hüseyin Ercüment Değer, "Hilmi Selvili mirasçılarına, Osman Nuri Selvili'nin, Hilmi Selvili'nin kardeşi olduğunu kabul edip etmediklerini sormak istiyorum" dedi. Bunun üzerine Hilmi Selvili'nin mirasçılarının vekili ise "Hilmi Selvili'nin Osman Nuri adında bir kardeşi yoktur" yanıtını verdi.

SON DAKİKA