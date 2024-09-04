2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın

Bu 5 çocuk da Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı. Ancak, iddiaya göre 5 çocuk Mehmet Selvili'nin nüfusuna kayıt olmadı. İlk olarak Mehmet Selvili, hayata gözlerini yumdu. Tüm mirası ise nüfusta kayıtlı olan mirasçısı Hilmi Selvili'ye kaldı. Selvili'nin çocukları olduğu öne sürülen 5 çocuk da belirli aralıklarla hayatını kaybetti. Bu 5 çocuktan 4'ü de geriye bir varis bırakmadı. Çocuklardan Osman Nuri Selvili'nin mirasçısı olarak geriye ise 1980 yılında evlat edindiği Esen Gül Berker kaldı.Esen Gül Berker, kendisini evlat edinen babasının mirasta hakkı olduğu gerekçesiyle nüfus idaresine geçen ocak ayında Avukatı Hüseyin Ercüment Değer aracılığıyla dava açtı. İzmir ve Çeşme'de bulunan plaza ve diğer taşınmaz mallar dahil, yaklaşık 2,5 milyar TL'lik mirası belirleyecek davanın ilk duruşması İzmir 13 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 7 Şubat'ta görülmeye başlandı.