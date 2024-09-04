Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
15:57
2.5 milyar liralık miras davasında ilginç talep: Kabirler değiştirilebilir, önlem alın
İzmir'in tanınmış isimlerinden Selvili ailesinin mirasçılarından olduğu gerekçesiyle Esen Gül Berker tarafından açılan 2,5 milyar liralık mal varlığını ilgilendiren miras davasında, Berker'in vekili, olası fethi kabir için DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Karşı taraf ise reddihakim talebinde bulundu