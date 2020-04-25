Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

İftar saati ve ezan vakti gibi detayları içeren Diyanet 2020 İmsakiye takvimi yayınlandı! On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ezan vakitleri daha yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının ibadeti oruçtur. İslam'a göre oruç, imsak ile iftar vakti arası tutuluyor. Yani, imsak vaktinden akşam ezanı saatine kadar hiçbir şey yenilip içilmiyor. Bu nedenle de vatandaşlar, iftar vakti ve akşam ezan saati gibi önemli vakitleri araştırıyor. 2020 İmsakiye takviminde, başta İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, İzmir, Antalya, Adana gibi büyükşehirler olmak üzere 81 il akşam ezanı vakitleri ve iftar vakti yer alıyor. Haberimizde, 'ezan saat kaçta okunuyor ve iftar vakti ne zaman' sorularının yanıtı yer almaktadır. Başkent Ankara ve İstanbul iftar vakti başta olmak üzere İllerimize göre akşam ezanı saati ve namaz vakitleri 7 günlük periyotlar halinde burada! İşte, il il 2020 Ramazan imsakiyesi ve iftar vakti…