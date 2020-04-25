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Haberler Galeri Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

Ramazan ile 25 Nisan il il ! , , , , ve 'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

İftar saati ve ezan vakti gibi detayları içeren Diyanet 2020 takvimi yayınlandı! On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ezan vakitleri daha yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının ibadeti oruçtur. İslam'a göre oruç, imsak ile iftar vakti arası tutuluyor. Yani, imsak vaktinden akşam ezanı saatine kadar hiçbir şey yenilip içilmiyor. Bu nedenle de vatandaşlar, iftar vakti ve akşam ezan saati gibi önemli vakitleri araştırıyor. 2020 İmsakiye takviminde, başta , , , , , Antalya, Adana gibi büyükşehirler olmak üzere 81 il akşam ezanı vakitleri ve iftar vakti yer alıyor. Haberimizde, 'ezan saat kaçta okunuyor ve iftar vakti ne zaman' sorularının yanıtı yer almaktadır. Başkent Ankara ve İstanbul iftar vakti başta olmak üzere İllerimize göre akşam ezanı saati ve namaz vakitleri 7 günlük periyotlar halinde burada! İşte, il il 2020 Ramazan imsakiyesi ve iftar vakti…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 02:06
Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına ulaştık. Ramazan ayına girmemizle birlikte iftar saati ve namaz vakitleri de vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gezegenin dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, mübarek üç ayların sonuncusu olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyor. Şüphesiz ki, en çok merak edilen ve takip edilen konu Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimi ile ve ezan saatleri oldu. İmsak vakti sahur sonrası oruca niyet eden vatandaşlar, akşam ezan vakti ile birlikte oruçlarını açacaklar. 25 Nisan iftar saati başta olmak üzere, , , , Antalya, Trabzon, Adana, , , Kayseri, Samsun iftar saatleri de ülkemizde yaşayan ve oruç tutan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Ankara ve İstanbul'da iftar saat kaçta, iftar vakti için ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak soruları başta olmak üzere merak ettiğiniz tüm saatler haberimizde yer almaktadır. İşte, illerimize göre İmsakiye takvimi ve iftar saatleri.

RAMAZAN İMSAKİYE 2020 – 25 NİSAN CUMARTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. 25 Nisan Cumartesi tarihli İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İFTAR SAATİ VE 2020 İL İL İFTAR SAATLERİ

Ramazan imsakiyesi ile en uzun ve en kısa süre oruçlu kalacak ilimiz de belli oldu. İşte, illerimize göre iftar saatleri ve namaz vakitleri…

Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?
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Ramazan İmsakiye ile 25 Nisan il il iftar vakitleri! Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İzmir ve İstanbul'da iftar saati ne kadar kaldı? İstanbul iftar vakti kaçta ve ezan ne zaman okunacak?
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