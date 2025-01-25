25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları uzun süredir devam eden dalgalanma halini sürdürüyor. 25 Ocak Cumartesi günü yatırımlaını altına yapacak olan vatandaşlar fiyatları araştırmaya devam ederken kuru da anlık olarak takip ediyor. Gram ve çeyrek altındaki dalgalı seyir piyasalarda hareketlenmeye yol açıyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 25 Ocak 2025 canlı altın fiyatları