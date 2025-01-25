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25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
08:56
25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?
Altın fiyatları, 25 Ocak 2025 Cumartesi itibarıyla yatırımcıların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Güvenli bir liman olarak görülen altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen rekor seviyelere yakın bir performans sergiliyor. Gram altın, sabah saatlerinde 3.178,46 TL seviyesinde işlem görerek zirveye yakın bir konumda bulunuyor. Çeyrek altın ise haftanın ikinci işlem gününde 5.169,00 TL'den alıcı buluyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları