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Haberler Yaşam 25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 08:56

25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 25 Ocak 2025 Cumartesi itibarıyla yatırımcıların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Güvenli bir liman olarak görülen altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen rekor seviyelere yakın bir performans sergiliyor. Gram altın, sabah saatlerinde 3.178,46 TL seviyesinde işlem görerek zirveye yakın bir konumda bulunuyor. Çeyrek altın ise haftanın ikinci işlem gününde 5.169,00 TL'den alıcı buluyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları

25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları uzun süredir devam eden dalgalanma halini sürdürüyor. 25 Ocak Cumartesi günü yatırımlaını altına yapacak olan vatandaşlar fiyatları araştırmaya devam ederken kuru da anlık olarak takip ediyor. Gram ve çeyrek altındaki dalgalı seyir piyasalarda hareketlenmeye yol açıyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 25 Ocak 2025 canlı altın fiyatları

25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.178,46

SATIŞ(TL)3.178,91

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25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.169,00

SATIŞ(TL)5.220,00

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25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.148,00

SATIŞ(TL) 21.467,00

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25 OCAK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI : Gram, çeyrek ve yarım altında rekor seviyeler! Bugün altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD)2.770,79

SATIŞ(USD) 2.771,18

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