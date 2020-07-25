25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 25 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 25 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO 25 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye yedinci kez 11.987.589,41 TL devretmişti.