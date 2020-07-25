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Haberler Galeri 25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

25 Temmuz sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 25 Temmuz ve kazanan numaraları açıklandı. Sayısal Loto bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, 1343. hafta Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları ve 25 Temmuz sayfası!

Giriş Tarihi: 25.07.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 22:54
25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 25 Temmuz çekiliş sonuçları ile sona erdi. İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 25 Temmuz ekranı sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO 25 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto 25 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye yedinci kez 11.987.589,41 TL devretmişti.

25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 25 Temmuz çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

25 TEMMUZ SAYISAL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİRAZDAN AÇIKLANACAK

çekilişinin 1343. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu:

8, 16, 22, 24, 30 ve 45

Geçtiğimiz haftanın kazanan numaraları şu şekilde idi: 13, 19, 20, 23, 28, 39

25 Temmuz Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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