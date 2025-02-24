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Haberler Yaşam 25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… “4 ay sonra evlencekti..."
Giriş Tarihi: 24.02.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 20:13

25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… “4 ay sonra evlencekti..."

Eyüpsultan'da 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanmasından dolayı tamir etmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 22 Haziran'da evleneceği öğrenilen talihsiz genç toprağa verilirken, babasının açıklamaları yürekleri yaktı.

İHA
25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… 4 ay sonra evlencekti...

Feci kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu.

25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… 4 ay sonra evlencekti...

UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak'a çarpmış ve çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savrulmuştu. Kazada Muhammet Gürcan Koçak ağır yaralanırken, sürücü kaçmıştı.

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25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… 4 ay sonra evlencekti...

22 Haziran'da evleneceği öğrenilen Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Genç, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… 4 ay sonra evlencekti...

"OĞLUM KUZENİNİN KUCAĞINDA CAN VERMİŞ"


Oğlunu trafik kazasında kaybeden acılı baba Soner Koçak, "Muhammet yanıma gelip 'Belgrad Ormanı'na gidip piknik yapacağız' diye izin istedi benden. Daha sonra da Göktürk'ü gezmiş. Daha sonra Göktürk'te geri dönüş sapağını kaçırıp biraz ileriye gitmişler. Belediye tesislerinden de dönüş yapıp geliyorlarmış.

25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… 4 ay sonra evlencekti...

Gelirken belediye tesislerine yaklaşık 200-300 metre ileri gelirken, Katı Atık Tesisi'nin oradayken motordan bir duman gelmiş. Emniyet şerifinde de durmuşlar. Kuzeni o sırada dumana bakıyormuş motorun neresinden geliyor diye, Muhammet de motorun arka tarafında sigara içiyormuş. Kuzeni bir anda ses duyup havada uçan bir şey görüyor. Çünkü oğlum kurye işi de yaptığı için su geçirmez kıyafetlerini de giymişti. Kaskı da vardı aslında ama o esnada çıkarmış olabilir.

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