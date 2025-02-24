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25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… “4 ay sonra evlencekti..."
Giriş Tarihi: 24.02.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
20:13
25 yaşındaki genç bir aracın çarpması sonucu can vermişti: Babasından yürekleri yakan sözler… “4 ay sonra evlencekti..."
Eyüpsultan'da 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanmasından dolayı tamir etmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 22 Haziran'da evleneceği öğrenilen talihsiz genç toprağa verilirken, babasının açıklamaları yürekleri yaktı.