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Haberler Yaşam 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı
Giriş Tarihi: 19.05.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 01:10

25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Eskişehir'de çok acı bir olay gerçekleşti... Üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi

25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Son dakika haberleri: 25 yaşındaki Zeynep Kırlı'nın feci şekilde can verdi... Acı olay Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

SON DAKİKA: ZEYNEP KIRLI 3. KATTAN DÜŞTÜ

Ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

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25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü.

25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı
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25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA