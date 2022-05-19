Haberler Yaşam 25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Giriş Tarihi: 19.05.2022 01:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 01:10

25 yaşındaki Zeynep Kırlı’nın feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Eskişehir'de çok acı bir olay gerçekleşti... Üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi