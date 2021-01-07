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2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

2500 TL altı en iyi nedir? Hangi telefonlar 2500 liradan satılıyor? Üst düzey performans ve iyi özellikler için amiral gemisi modellerine gerek yok. Birçok üreticinin uygun fiyata satışa sunduğu, ancak yetenekli olan farklı telefon modelleri de var. İşte 2500 lira altında alabileceğiniz, performansı yüksek ve özellikleri iyi olan akıllı telefon modelleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:23
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

Markaların amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonları, tasarımından kamerasına, işlemci gücünden piline kadar aslında her noktasıyla üst düzey özelliklere sahip. Fakat bu telefonların fiyatları her tüketiciye hitap etmiyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı, ancak özellikleri ve performansı iyi telefonları araştırıyor. İşte burada fiyat/performans segmentinde olan telefonlar devreye giriyor. Bu listede 2500 TL altında olan, ancak üst düzey özelliklere ve performansa sahip telefonlara yer verdik. Lafı daha fazla uzatmadan hangi telefonlar olduğuna birlikte bakalım.

2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

TCL 10L

Fiyat: 2499 TL

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2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

LG G6

Fiyat: 2499 TL

2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat: 2499 TL

2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

Samsung Galaxy M21

Fiyat: 2490 TL

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