2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2021! Bu telefonlar fiyatlarına göre üst düzey performans sunuyor

Markaların amiral gemisi olarak nitelendirilen telefonları, tasarımından kamerasına, işlemci gücünden piline kadar aslında her noktasıyla üst düzey özelliklere sahip. Fakat bu telefonların fiyatları her tüketiciye hitap etmiyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı, ancak özellikleri ve performansı iyi telefonları araştırıyor. İşte burada fiyat/performans segmentinde olan telefonlar devreye giriyor. Bu listede 2500 TL altında olan, ancak üst düzey özelliklere ve performansa sahip telefonlara yer verdik. Lafı daha fazla uzatmadan hangi telefonlar olduğuna birlikte bakalım.