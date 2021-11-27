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Haberler Yaşam 26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 08:25

26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları milyonlarca dizisever tarafından bekleniyor. Her gün saat 10:00-10:30 saatleri arasında açıklanan sonuçlar için Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu, hangi dizi birinci soruları yanıt arıyor. Dün akşam Aziz, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra ATV ekranlarının yeni dizisi Destan 1. Bölüm tekrarı ekranlara taşındı. Peki, 26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci? İşte dünkü zorlu mücadelenin galibi olan dizi!

26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

26 Kasım Cuma reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan Aziz, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru ve Destan (tekrar) dizilerinin izlenme oranları merak ediliyor. Pek çok dizisever, 26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci oldu sorusuna yanıt ararken, Cuma dizileri ve programları arasında Total, AB, 20+ABC1 sıralamaları inceleniyor. Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu? İşte dünkü reyting sıralaması listesi!

26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

27 KASIM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar yayınlandığında haberimizde yer alacak.

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26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

19 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Aziz dizisi aldı.

26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

AB Grubunda ise birinci sırada Aziz, ikinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Aziz, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kırmızı Oda yer aldı.

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