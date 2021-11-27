26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları milyonlarca dizisever tarafından bekleniyor. Her gün saat 10:00-10:30 saatleri arasında açıklanan sonuçlar için Dünün reyting sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu, hangi dizi birinci soruları yanıt arıyor. Dün akşam Aziz, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda gibi dizilerin yanı sıra ATV ekranlarının yeni dizisi Destan 1. Bölüm tekrarı ekranlara taşındı. Peki, 26 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci? İşte dünkü zorlu mücadelenin galibi olan dizi!