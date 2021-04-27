26 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım merak ediliyor. Pazartesi akşamı birbirinden iddialı diziler, programlar, yarışma programları sıralamada yer almak için yarıştı. 26 Nisan akşamındaki yarışta Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yer aldı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama da belli oluyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan 2021 Çukur, Kağıt Ev, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları araştırması yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren en çok izlenen yapım merak edilirken dünün reyting sonuçları ve 26 Nisan reyting sonuçları şöyle;