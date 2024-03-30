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26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:17
26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!
İstanbul'da 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırdı. Bu sırada bariyerlere çarptı. Yola doğru savrulan otomobili ile aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan başka bir sürücüyle çarpışan Kılınç, ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.