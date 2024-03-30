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Haberler Yaşam 26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:17

26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!

İstanbul'da 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırdı. Bu sırada bariyerlere çarptı. Yola doğru savrulan otomobili ile aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan başka bir sürücüyle çarpışan Kılınç, ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Feci kaza, önceki gün saat 18.50 sıralarında İstanbul TEM Kağıthane Okmeydanı-Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 NRS 98 plakalı otomobil ile seyreden 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırınca bariyerlere çarptı.

26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulan otomobil, aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki 34 EDU 019 plakalı araçla çarpıştı.

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26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!

AĞIR YARALANDI… TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI!
Kaza sonucu otomobiliyle bariyerlere çarpan Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Kılınç, hemen ameliyata alındı.

26 yaşındaki Nurşah Kılınç’ın acı sonu: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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